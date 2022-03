Η FIBA αναρωτήθηκε σε ανάρτησή της στα social media. Ποιος θα κέρδιζε σε ένα «μονό»; Ο Αντετοκούνμπο ή ο Ντουράντ; Πάρτε και εσείς θέση...

Τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όσο και ο Κέβιν Ντουράντ πραγματοποιούν και φέτος τη μία «τρομακτική» εμφάνιση μετά την άλλη.

Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αφορμή για την FIBA να θέσει το εξής ερώτημα: Ποιος από τους δύο θα κέρδιζε εάν έπαιζαν «μονό» μεταξύ τους;

Απλά κρατήστε τα εξής: Ο Έλληνας σούπερ σταρ ο οποίος οδηγεί και πάλι τους Μιλγουόκι Μπακς στα υψηλότερα σκαλοπάτια του ΝΒΑ μετράει κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν 29,7 πόντους κατά μέσο όρο, 11,6 ριμπάουντ, και 5,8 ασίστ ανά 32,8 λεπτά συμμετοχής, ενώ σουτάρει με 55% εντός παιδιάς, 30% στα τρίποντα και 72,2% στις βολές.

Αντίστοιχα, ο Κέβιν Ντουράντ έχει 29,5 πόντους σε κάθε παιχνίδι, 7,3 ριμπάουντ και 6,1 τελικές πάσες ανά 36,7 λεπτά συμμετοχής, ενώ τα δικά του ποσοστά ανέρχονται σε 49,6% εντός παιδιάς, 38,3% στα τρίποντα και 88,4% στις βολές.

Φανταστείτε τους δύο υπερπαίκτες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους σ' ένα μονό. Ποιος θα... κέρδιζε;

Shut up and take my money! 🎟 👀 pic.twitter.com/gjCQBH9J8n