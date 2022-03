Ο Τζέιμς Ουάισμαν βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του με την επιστροφή του να μοιάζει όλο και πιο κοντά, ωστόσο φαίνεται πως δεν θα πατήσει παρκέ για τους Ουόριορς το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο 20χρονος σέντερ των «Πολεμιστών» υποβλήθηκε τον περασμένο Απρίλιο σε επέμβαση στο γόνατο προκειμένου να διορθώσει το πρόβλημα στον μηνίσκο. Δίχως να έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό την φετινή σεζόν με την ομάδα του Στιβ Κερ, η επιστροφή του υπολογιζόταν για τις αρχές του τρέχοντος μήνα.

Κάτι τέτοιο, ωστόσο, συνέβη παρόλο που οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τελικό στάδιο αποθεραπείας και ενώ ο ίδιος έδωσε τρία παιχνίδια στην G-League ώστε βρει και πάλι τον αγωνιστικό του ρυθμό. Τα πιο πρόσφατα δεδομένα, αναφέρουν πως ο Τζέιμς Ουάισμαν δεν μπορέσει να πατήσει παρκέ με την φανέλα των Ουόριορς για το υπόλοιπο της σεζόν, αφού η ομάδα θέλει να τον προφυλάξει για να επιστρέψει στο 100% από τη νέα χρονιά.

Ο τεχνικός του Γκόλντεν Στέιτ δήλωσε: «Η ζημιά στο γόνατο έχει διορθωθεί, αλλά εξακολουθεί να έχει οίδημα. Είναι πιο λογικό να προχωρήσουμε σε αυτή την απόφαση. Έχει περάσει τόσα πολλά ήδη σε μόλις δύο σεζόν. Το γόνατο φαίνεται υγιές. Είναι απλά μια απόφαση που πιστεύουμε ότι έχει το μεγαλύτερο νόημα για το δικό του συμφέρον και το συμφέρον της ομάδας».

Το Νο2 draft pick του 2020, αγωνίστηκε σε 39 ματς την περασμένη σεζόν και μέτρησε 11.5 πόντους και 5.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

