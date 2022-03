Άσχημα τα τελευταία νέα για την κατάσταση του τραυματισμού του Τζα Μοράντ, με τον σταρ του Μέμφις να μένει εκτός τουλάχιστον 15 ημέρες προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

Οι Γκρίζλις αγωνίζονται το τελευταίο διάστημα χωρίς τον Τζα Μοράντ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο, με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που καταφτάνουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού να κάνουν ακόμη πιο έντονη την ανησυχία τους.

Ο προπονητής του Μέμφις, Τέιλορ Τζένκινς, δήλωσε πως ο νεαρός ηγέτης θα παραμείνει στα «πιτς» για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, ωστόσο δεν μπορεί να είναι σίγουρος το πότε θα επιστρέψει, καθώς η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μετά το πέρας αυτής της περιόδου.

Τα νέα δεδομένα δείχνουν πως ο Μοράντ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί για το υπόλοιπο της Regular Season, ενώ θα...τρέξει προκειμένου να προλάβει τα playoffs. Πάντως, οι Γκρίζλις έχουν βρει την «φόρμουλα» της νίκης και χωρίς εκείνον, αφού το ρεκόρ τους στα παιχνίδια που δεν έχει αγωνιστεί είναι 15-2.

Grizzlies star Ja Morant will be re-evaluated in two weeks due to tweaked knee, coach Taylor Jenkins says.