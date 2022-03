Σακίλ: «Εάν οι Λέικερς μπουν στα playoffs ως 8οι θα αποκλείσουν το Φοίνιξ» (vid)

Μπορεί οι Λέικερς να βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, αλλά ο Σακίλ Ο' Νιλ του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης κάνοντας και ένα παρακινδυνευμένο προγνωστικό!

Ο θρύλος του ΝΒΑ γνωρίζει την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Λος Άντζελες Λέικερς ωστόσο όχι μόνο δεν τους ξεγράφει ενόψει της συνέχειας, αλλά... τάσσεται και υπέρ τους στην περίπτωση που πάρουν το εισιτήριο για την postseason και αντιμετωπίσουν τους Φοίνιξ Σανς!

«Σίγουρα δεν μπορείς να ξεγράφεις μια ομάδα που έχει στις τάξεις της τρεις Hall OfFFamers. Προσωπικά θεωρώ δύσκολο να επιβιώσουν στο play in tournament αλλά σε περίπτωση που το κάνουν κα πάρουν την πρόκριση τότε θα έχουν πολλές πιθανότητες. Θεωρώ ότι αν τερματίσουν στην 8η θέση στη συνέχεια θα αποκλείσουν το Φοίνιξ» ήταν τα λόγια του «Σακ» προκαλώντας την έκπληξη όλων!

«Ο Σακστράδαμους (σ.σ. παραφράζοντας το Νοστράδαμους) θα βγει σωστός» κατέληξε ο Ο' Νιλ.

"If they make if to the eighth spot, they will beat Phoenix" 👀@SHAQ talks Lakers' playoff hopes on #TheBigPodcast: https://t.co/cjvFFep0RP pic.twitter.com/UdHjerZqt4