O Έβαν Μόμπλεϊ κλώτσησε με το καλάμι δίχως να θέλει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς σε μια διεκδίκηση της μπάλας.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν απολαυστικός με triple double κόντρα στους Καβς, κάνοντας αρκετά ρεκόρ. Πάντως δεν γλίτωσε τα απρόοπτα. Σε μια διεκδίκηση της μπάλας, ο Έβαν Μόμπλεϊ τον χτύπησε με το πόδι (καλάμι) στο πρόσωπο και ο Βασιλιάς έπεσε στο παρκέ ζαλισμένος. Πάντως το συγκεκριμένο χτύπημα ίσως τον ξύπνησε αν κρίνουμε από την εντυπωσιακή του απόδοση στο ματς.

Δείτε τι έγινε στη φάση που την... έπαθε ο ηγέτης των λιμνάνθρωπων

Bron took a foot to the face from Mobley 😬 pic.twitter.com/SPzoRdX7xH