O ΛεΜπρόν Τζέιμς συνέχισε τα ρεκόρ στη νίκη των Λέικερς επί των Καβς.

Εκπληκτικός ήταν κόντρα στο αγαπημένο του Κλίβελαντ ο ΛεΜπρόν Τζείμς, ο οποίος τελείωσε το ματς με triple double και έκανε πόστερ τον παλιόφιλο Κέβιν Λοβ.

Ο Βασιλιάς με τη νέα μαγική του εμφάνιση πέτυχε ορισμένα ρεκόρ. Με τους 38 πόντους τον έφερε στη δεύτερη θέση ever, σχετικά με τα triple double που έχουν κάνει παίκτες κόντρα στην πρώην ομάδα τους. Η 7η 30άρα κόντρα στο Κλίβελαντ ισοφάρισε την επίδοση του Κέβιν Ντουράντ που έχει ακριβώς τις ίδιες 30άρες απέναντι στους Θάντερ. To τελευταίο στατιστικό αφορά εν ενεργεία παίκτες.

Τέλος ο ηγέτης των Λέικερς έγινε ο έκτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας με τουλάχιστον 3 triple double κόντρα στην πρώην ομάδα του. Μάλιστα στο τελευταίο ματς για πρώτη φορά είχε 30+ πόντους μαζί με το triple double.

Είχε κέφια κόντρα στους... ιππότες ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και το έδειξε από την πρώτη στιγμή.

LeBron James' 38 points are tied for the 2nd-most in a triple-double against a player's former team in NBA history (via @EliasSports).



His 7 30-point games vs CLE are tied with Kevin Durant (vs OKC) for 2nd-most against a former team among active players. pic.twitter.com/69aQqe2u7N