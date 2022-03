Ο Τζαμάλ Κρόφορντ αποσύρθηκε κι επισήμως από την ενεργό δράση σε ηλικία 42 ετών.

Ο Τζαμάλ Κρόφορντ μπήκε στο ΝΒΑ τη σεζόν 2000-01 ως νούμερο 8 του Draft από τους Καβαλίερς. Τα δικαιώματά του έγιναν trade στους Μπουλς, αρχίζοντας τη διαδρομή του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη από το Σικάγο.

Ο βετεράνος γκαρντ αγωνίστηκε στους Μπουλς, τους Νικς, τους Ουόριορς, τους Χοκς, τους Μπλέιζερς, τους Κλίπερς, τους Τίμπεργουλβς, τους Σανς και τους Νετς ενώ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα παρκέ στα 42 του χρόνια.

«Αντίο στο παιχνίδι. Μπάσκετ, σε ευχαριστώ. Σου χρωστάω τα πάντα...», ανέφερε ο Κρόφορντ στο Twitter χρησιμοποιώντας παράλληλα έναν στίχο από το τραγούδι «December 4th» του Jay-Z. Σε 1.327 αγώνες στη regular season, μέτρησε 14.6 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ μ.ό., κατακτώντας τρεις φορές το βραβείο του Έκτου Παίκτη της Χρονιάς (2010, '14, '16).

“ Goodbye to the game, all the spoils the adrenaline rush.”



Thank you basketball, I owe you everything …..✌🏾 pic.twitter.com/PpKYjoqz9p