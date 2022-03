Ο Ντομάντας Σαμπόνις θα κάνει μαγνητική έπειτα από τον τραυματισμό στο αριστερό γόνατο στην ήττα από τους Σανς στην παράταση.

Οι Κινγκς λύγισαν στην παράταση από τους Σανς σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Ντομάντας Σαμπόνις. Στα 5:03 για το τέλος του ματς, ο Λιθουανός σέντερ τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και αποχώρησε, αφού προηγουμένως σημείωσε 18 πόντους με 5/8 σουτ, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο Σαμπόνις, ο οποίος πρόσφατα έθεσε εαυτόν στη διάθεση της εθνικής Λιθουανίας για το EuroBasket 2022 μαζί με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, θα υποβληθεί σε μαγνητική ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Φέτος μετράει 18.9 πόντους, 12.1 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ μ.ό. σε 61 συμμετοχές.

Domantas Sabonis will have MRI on his left knee



—Hard to tell from this angle of specific injury

—MRI would look at possible ligament or meniscus injury

pic.twitter.com/5fXaDOHI1b