Ένας τσακωμός μεταξύ του Πάτρικ Μπέβερλι των Τίμπεργουλβς και του Σερτζ Ιμπάκα των Μπακς οδήγησε στην αποβολή και των δύο στο ματς του Target Center. Αποβλήθηκε κι ο Τζορτζ Χιλ που έσπευσε να υπερασπιστεί τον Ιμπάκα!

Αρχικά υπήρξε μια μικρή ένταση μεταξύ του Τόριαν Πρινς και του Σερτζ Ιμπάκα, αλλά εκεί που όλα έδειχναν να ηρεμούν, εμφανίστηκε ο Πατ Μπέβερλι, ο οποίος έσπρωξε τον παίκτη των Μπακς κι ακολούθησε τσακωμός στο παρκέ του Target Center, στο 10ο λεπτό του ματς!

Τόσο ο Μπέβερλι όσο κι ο Ιμπάκα αποβλήθηκαν από τους διαιτητές, ενώ την ίδια μοίρα είχε κι ο Τζορτζ Χιλ των Μπακς που έτρεξε να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του.

Φυσικά αρκετοί ψυχραιμότεροι μπήκαν στη μέση προκειμένου να μη δοθεί συνέχεια στο περιστατικό, με τα πνεύματα να ηρεμούν ελάχιστα λεπτά αργότερα.

Δείτε το βίντεο:

The Bucks and Wolves might not be making dinner plans later on 👀 pic.twitter.com/0RGeOMkHqt