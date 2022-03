Tέιτουμ και Μπράουν άφησαν πίσω τους ένα θρυλικό δίδυμο των Σέλτικς.

Οι Σέλτικς επικράτησαν και των Κινγκς, όντας μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της λίγκας. Φυσικά για άλλη μια φορά τη δουλειά την έκαναν και με το παραπάνω οι ηγέτες της ομάδας, Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν.

Το δίδυμο των Κελτών έφτασε τα 5 ματς φέτος που μετρά 30+ πόντους και οι δύο στο ίδιο ματς. Αυτή είναι και η κορυφαία επίδοση στην ιστορία των Σέλτικς. Ποιους πέρασαν; Τη θρυλική δυάδα Λάρι Μπερντ και Κέβιν ΜακΧέιλ που είχαν 4 τέτοια ματς τη σεζόν 1986-87. Ένα δίδυμο που χάρισε πρωταθλήματα στη Βοστώνη και σίγουρα οι Τέιτουμ και Μπράουν θα θέλουν να τους μοιάζουν, οδηγώντας ξανά την ομάδα στη Γη Της Επαγγελίας μετά την σούπερ τριάδα Πιρς-Άλεν-Γκαρνέτ.

