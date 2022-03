Πλήγμα για τους Χοκς, αφού ο Τζον Κόλινς θα μείνει εκτός επ' αόριστον.

Ο φόργουορντ των Χοκς αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξί πόδι, ενώ έχει πάθει ζημιά και σε δάχτυλο του δεξιού του χεριού. Ο Τζον Κόλινς για αυτό τον λόγο θα αναγκαστεί να μείνει επ' αόριστον εκτός δράσης, προσθέτοντας έναν... πονοκέφαλο στα γεράκια, τα οποία παλεύουν να μπουν στο play in τουρνουά.

Ο Κόλινς έπαιζε με ενοχλήσεις και πόνους τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά πλέον θα μπει στα... πιτς για να προφυλαχθεί. Φέτος σε 54 ματς με την Ατλάντα έχει 16.2 πόντους και 7.8 ριμπάουντ, ενώ τα καρφώματα του είναι πάντα εντυπωσιακά.

