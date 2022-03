Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να γιορτάσει την 16η Μαρτίου, μία ημέρα που έχει συνδεθεί με τον παλαιστή Stone Cold Steve Austin. Φόρεσε το καπέλο του WWE, μία μπλούζα που παραφράζει το moto του παλαιστή, αλλά όταν έφτασε η στιγμή να πιει μπύρα, την χαρακτήρισε ως «κάκιστη».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μία ιδιαίτερη λατρεία για το WWE. Το πρωτάθλημα πάλης που σαρώνει εδώ και χρόνια την τηλεθέαση και τα εισιτήρια, σε όποια αρένα και αν πάει. Η 16η Μαρτίου είναι μία ιδιαίτερη ημέρα για ένα από τα θρυλικά μέλη του WWE, τον Stone Cold Steve Austin.

O Giannis εμφανίστηκε στις δηλώσεις του, μετά τη νίκη των Μπακς στο Σακραμέντο, με ένα καπέλο WWE και μία μαύρη μπλούζα, η οποία έγραφε με λευκά γράμματα: «Giannis 3:16».

Μία αναφορά στην μπλούζα που φοράει και ο Austin (Austin 3:16). Ο Αντετοκούνμπο θέλησε να γιορτάσει την ημέρα πίνοντας και μία μπύρα, μία κίνηση σήμα κατατεθέν του παλαιστή, αφού μετά από κάθε ματς συνήθιζε να παίρνει δύο κουτάκια μπύρα και να τα πίνει πάνω στο ρινγκ.

Ο Giannis δοκίμασε, αλλά το αποτέλεσμα δεν τον ικανοποίησε. «Κάκιστη» χαρακτήρισε την μπύρα, προτού τη βάλει κάτω από το τραπέζι.

Σε παλιότερες περιπτώσεις, ίδια μπλούζα, με άλλο όνομα, έχει φορέσει και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Όσο για τη σύνδεση της ημερομηνίας με τον Stone Cold Steve Austin; Σε ένα παλιότερο ματς και μετά από την επικράτησή του απέναντι στον Jake «The Snake» Roberts, ο Austin είχε δηλώσει, χρησιμοποιώντας την ημερομηνία (16/3) πως «ο Austin 3:16 λέει ότι σου κλώτσησε τον πισινό».

.@Giannis_An34 wanted to celebrate Stone Cold Steve Austin and 3:16 Day the right way — but that's gonna be a no on the beer 😂



(via @Bucks)pic.twitter.com/LSvHFqDFsK