Πρόστιμο 50.000 δολάρια στους Νετς επειδή ο Ίρβινγκ μπήκε στα αποδυτήρια!

Το ΝΒΑ επέβαλε πρόστιμο ύψους 50.000 δολαρίων στους Μπρούκλιν Νετς επειδή ο ανεμβολίαστος Καϊρί Ίρβινγκ μπήκε στα αποδυτήρια του Barclays Center στη διάρκεια του αγώνα με τους Νικς!

Ο ανεμβολίαστος Καϊρί Ίρβινγκ βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής 13/3 στο Barclays Center για τον αγώνα των Νετς με τους Νικς, εκεί όπου ο Κέβιν Ντουράντ σμπαράλιασε την άμυνα των φιλοξενούμενων.

Ο Uncle Drew, ο οποίος έχει το δικαίωμα να βρίσκεται στο γήπεδο, όχι όμως και να αγωνίζεται επισκέφτηκε τα αποδυτήρια της ομάδας του, κάτι που απαγορεύεται από το υγειονομικό πρωτόκολλο!

Τα αποδυτήρια λογίζονται ως «εργασιακό περιβάλλον» κι έτσι δεν μπορεί να βρίσκεται εκεί κάποιος ανεμβολίαστος, με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 50.000 δολαρίων.

The Brooklyn Nets organization has been fined $50,000 for violating local New York City law and league health and safety protocols against the New York Knicks at Barclays Center for allowing Kyrie Irving to enter the team’s locker room.