Ο Άλεξ Καρούσο πάτησε ξανά παρκέ έπειτα από τον τραυματισμό του στον καρπό και οι Μπουλς επικράτησαν των Καβαλίερς με 101-91 στο Σικάγο, φιγουράροντας στην τέταρτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 41-26.

Ο Καρούσο σημείωσε 11 πόντους (2/2 βολ., 3/6 δίπ., 1/2 τρίπ.), 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 ριμπάουντ και 1 μπλοκ στα 29 λεπτά που έμεινε στο παρκέ ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Ντάριους Γκάρλαντ σκούπισε το πρόσωπό του στη φανέλα του γκαρντ των Μπουλς, στην πιο... άβολη στιγμή του ματς.

