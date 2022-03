Οι Φίνιξ Σανς ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Ίφε Λούντμπεργκ, ο οποίος έγινε ο πρώτος Δανός στο ΝΒΑ!

O Ίφε Λούντμπεργκ είναι και επίσημα μέλος των Φίνιξ Σανς. Ο Δανός γκαρντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας συμφώνησε με το Νο1 στη Δύση και σε ολόκληρο το ΝΒΑ, με συμβόλαιο two way.

Ο Λούντμπεργκ αγωνίστηκε σε 65 ματς συνολικά υπό τις οδηγίες του κόουτς Δημήτρη Ιτούδη στη Μόσχα, μετρώντας κατά μέσο όρο 10.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 1.1 κλεψίματα, ενώ τώρα θα δοκιμάσει την τύχη στο ΝΒΑ, το οποίο ήταν το όνειρό του.

Πλέον, ο πρώην γκαρντ της ρωσικής ομάδας έγινε ο πρώτος Δανός μπασκετμπολίστας που αγωνίζεται στην αμερικανική λίγκα. Και με την απόκτησή του οι Σανς κάλυψαν την τελευταία κενή θέση στο ρόστερ τους.

OFFICIAL: We have signed guard Iffe Lundberg. 🖊️🇩🇰#RallyTheValley pic.twitter.com/09KWbN6F6p