Ο Τζέιμς Χάρντεν θέλησε να... ξεσκάσει μετά την κακή του εμφάνιση κόντρα στους Νετς και βγήκε σε club της Φιλαδέλφεια μαζί με γνωστούς μουσικούς της ραπ σκηνής.

Ο Χάρντεν δεν κατάφερε να βοηθήσει επί της ουσίας τους Σίξερς στην πρόσφατη συντριβή από τους Νετς (100-129), έχοντας μόλις 11 πόντους με 3/17 σουτ εντός πεδιάς!

Εντούτοις ο πολύπειρος σκόρερ ανέβηκε στην τρίτη θέση των κορυφαίων σουτέρ τριών πόντων στο ΝΒΑ κι έτσι βρήκε έναν λόγο για να... ξεσκάσει σε νυχτερινό club.

Παρέα με τους ράπερς Travis Scott και Lil Baby, o «Μούσιας» διασκέδασε, άφησε πίσω του την ήττα, την οποία προσπάθησε να ξεχάσει πολύ γρήγορα, κοιτώντας παρακάτω.

Δείτε το βίντεο:

Harden was living it up in Philly with Lil Baby and Travis Scott last night 🔥



(via @2cool2blog)pic.twitter.com/jxWfZvEaEs