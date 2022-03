Τζέισον Ουίλιαμς: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Κόμπι είναι στο Top-5 των Λέικερς όλων των εποχών»

Για τον Τζέισον Ουίλιαμς, ο Κόμπι Μπράιαντ δεν βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους παίκτες των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Τζέισον Ουίλιαμς ρωτήθηκε για τον Κόμπι Μπράιαντ. Και η απάντηση που έδωσε ο άλλοτε παίκτης των Σακραμέντο Κινγκς με το προσωνύμιο «Λευκή Σοκολάτα» δεν ήταν η αναμενόμενη.

«Ο Κόμπι δεν βρίσκεται τόσο ψηλά στη λίστα μου, όπως πιστεύουν άλλοι άνθρωποι. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι βρίσκεται στο Top-5 των παικτών όλων των εποχών για τους Λος Άντζελες Λέικερς», είπε ο Ουίλιαμς για τον Μπράιαντ, ο οποίος πέρασε όλη την καριέρα του στους Λέικερς, κερδίζοντας τέσσερα πρωταθλήματα.

Μάλιστα, ο Μπράιαντ και οι Λέικερς είχαν σταματήσει ίσως την καλύτερη σύγχρονη ομάδα των Κινγκς, στην επική σειρά των τελικών της Δύσης το 2002, με την ομάδα του Λος Άντζελες να επικρατούν 4-3 και στη συνέχεια να κατακτούν το πρωτάθλημα κόντρα στους Νιου Τζέρσεϊ Νετς με sweep (4-0).

Jason Williams and Chltwn32 don’t have Kobe ranked very high in their All-Time players list 😳



Where do you have Kobe All-Time? pic.twitter.com/PaFuc23muF