Στο ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων «έκλεισε» το deal για την συλλεκτική κάρτα του Κόμπι Μπράιαντ από την σεζόν 1997/98.

Μία από τις σπανιότερες κάρτες που βρίσκονται σε κυκλοφορία και απεικονίζει τον Κόμπι Μπράιαντ από την σεζόν 1997/98 πουλήθηκε την περασμένη εβδομάδα έναντι 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Λίγο πριν την τελετή των 75 κορυφαίων στο All Star Weekend, όπου ο αδικοχαμένος Black Mamba τιμήθηκε, με την Βανέσα Μπράιαντ να δίνει το «παρών». Αφορά την δεύτερη χρονιά του Κόμπι στο ΝΒΑ, όπου έγινε και All Star.

Η συγκεκριμένη άγγιξε ρεκόρ στις πωλήσεις αναφορικά με ανάλογες κάρτες του Κόμπι, ωστόσο αποτελεί συλλεκτικό προϊόν και η σπανιότητά της ανεβάζει κατά πολύ το ποσό αξίας της. Δεν πρόκειται για μία κάρτα rookie, ούτε φέρει το αυτόγραφο του παίκτη, παρόλα αυτά «Μία κάρτα Precious Metal Gems είναι αναμφισβήτητα η πιο επιθυμητή κάρτα εισαγωγής σε ολόκληρο τον κόσμο», όπως δήλωσε ο διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης της PWCC. «Είναι απίστευτα δύσκολο να τις βρεις σε οποιαδήποτε κατάσταση και λόγω της ευαίσθητης φύσης τους, το να βρεις μία σε τόσο καλή κατάσταση είναι εξαιρετικά σπάνιο».

This Kobe Bryant card sold for $2M today in a private sale brokered by @PWCCmarketplace.



This is the most expensive Kobe card of all time! pic.twitter.com/jKY2SEr8tx