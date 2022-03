Ο Στεφ Κάρι έπρεπε να επανορθώσει. Και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Συνάντησε τη μικρή θαυμάστριά του, η οποία απογοητεύτηκε επειδή δεν αγωνίστηκε στο προηγούμενο ματς των Ουόριορς.

Η απογοήτευση που έζησε μία θαυμάστρια του Στεφ Κάρι στο Ντένβερ ήταν τόσο μεγάλη που ξέσπασε σε κλάματα. Συνέβη μόλις συνειδητοποίησε ότι ο αγαπημένος της παίκτης θα έμενε εκτός από το παιχνίδι των Νάγκετς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Αυτό συνέβη στην αρχή της εβδομάδας, αφού ο Κάρι έπρεπε να ξεκουραστεί, ενόψει του back 2 back αγώνα των Ουόριορς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο Κάρι επέστρεψε στον τόπο του (αθώου) «εγκλήματος», με το Γκόλντεν Στέιτ να έχει προμηθεύσει εισιτήρια δίπλα στο παρκέ για την πιτσιρίκα και την οικογένειά της.

Ο γκαρντ των Ουόριορς πήγε στο μέρος της πιτσιρίκας, η οποία έβαλε τα κλάματα από τη χαρά της. Της μίλησε, της έδωσε αυτόγραφο και φυσικά βγήκε μία φωτογραφία μαζί της.

Remember the girl who was devastated when Steph missed the last game in Denver? Steph Curry just made her year. pic.twitter.com/c9iyGJhuAx