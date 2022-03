Ο Μπεν Σίμονς επέστρεψε στη Φιλαντέλφια. Και οι ώρες που πέρασε στην πόλη που κάποτε τον αγάπησε έμοιαζαν ατελείωτες. Και είχαν πολλά και διάφορα περιστατικά.

Η ημερομηνία στα ημερολόγια των φίλων των Σίξερς είχε κυκλωθεί, με κατακόκκινο μαρκαδόρο, εδώ και αρκετές ημέρες. «Να μην ξεχάσω, επιστρέφει ο Μπεν Σίμονς».

Λένε ότι η πόλη της Φιλαντέλφια είναι αυτής της αδελφικής αγάπης. Όχι για τον Σίμονς. Ο Αυστραλός απαίτησε να γίνει ανταλλαγή. Σχεδόν κράτησε την ανάσα του μέχρι να γίνει μοβ και να ικανοποιηθεί.

Βρέθηκε στο Μπρούκλιν (μαζί με τους Σεθ Κάρι και Αντρέ Ντράμοντ) και την αντίθεση διαδρομή ακολούθησε ο Τζέιμς Χάρντεν. Ο Σίμονς επέστρεψε στη Φιλαντέλφια, μολονότι ανέτοιμος να αγωνιστεί. Θέλησε να γευτεί το μίσος και την... κρυάδα, για να μην χρειαστεί να το κάνει όταν θα γυρίσει ξανά, αυτή τη φορά για να παίξει.

Το... καλωσόρισμα είχε ξεκινήσει μόλις ξεμύτισε από το ξενοδοχείο που έμεναν οι Νετς. Στην αρένα ήταν μία διαφορετική ιστορία. Μόλις μπήκε στο παρκέ για να κάνει προθέρμανση, ξεκίνησαν οι αποδοκιμασίες. Έντονες, αλλά δίχως ακρότητες. Ακόμα.

Ο Σίμονς έκανε αυτό που θα έπραττε κάθε άλλος στη θέση του. Ένα δυνατό κάρφωμα για να δείξει τη ρώμη του. Αποθεώθηκε για την κίνησή του. Όχι για καλό. Η «αποθέωση» ήταν μία μορφή ειρωνείας για εκείνο το κάρφωμα που δεν έκανε - ενώ είχε τον διάδρομο ανοικτό - στη σειρά των playoffs με τους Ατλάντα Χοκς.

Sixers fans chant, "F*CK BEN SIMMONS!" Ben Simmons just nods along on the Nets bench 👀 pic.twitter.com/r46AtgmZx2

Κάποιος διάλεξε να παραποιήσει τις φανέλες τους, οι οποίες έτσι και αλλιώς είχαν χάσει κάθε αξία, χρηματική και συναισθηματική.

Πάνω από το επώνυμο του Σίμονς στην πλάτη, είχαν προσθέσει τις λέξεις «κλαψιάρης Μπεν»! Και για να ολοκληρωθεί το σετ, φορούσε μία μάσκα με τη μορφή ενός μωρού!

Things are getting a 𝙡𝙞𝙩𝙩𝙡𝙚 weird down at court level 😳 pic.twitter.com/H2GM0MPldJ

Μόλις το γήπεδο γέμισε και ο Αυστραλός επέστρεψε με πολιτική περιβολή, οι αποδοκιμασίες διανθίστηκαν από το σύνθημα «γ@μ... Μπεν Σίμονς».

Οι υπεύθυνοι του γηπέδου έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το αποκρύψουν, ανεβάζοντας την ένταση της μουσικής. Ξανά και ξανά.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένας φίλαθλος, ο οποίος ήταν σε κοντινή απόσταση από τον Σίμονς και τον... έλουζε με ύβρεις σε μεγάλο χρονικό διάστημα, εντοπίστηκε και αποβλήθηκε!

Πάντως, ο Σίμονς δεν έδειξε να πτοείται από το κλίμα. Δεν καρφώθηκε στη θέση του, αλλά προσπαθούσε να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του, χειροκροτώντας, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που σηκώθηκε από τη θέση του.

Πάντως, η μεγαλύτερη... εκδίκηση για τον Σίμονς δεν επιτεύχθηκε ακριβώς χάρη σε αυτόν, αλλά ήταν εξίσου γλυκιά.

Όσο για το ματς των Σίξερς με τους Νετς προχωρούσε και το Μπρούκλιν απολάμβανε διαφορές από τους 20 έως τους 30 πόντους, οι φίλοι των 76ερς συνέχισαν να αποδοκιμάζουν. Όχι τον Σίμονς, αλλά τους παίκτες της ομάδας τους!

Opening boos for Ben Simmons followed by F- Ben Simmons chants when Harden had the ball. Fans cheering every time he touches the ball. Going to be a fun night. pic.twitter.com/eLm9JP9LWb