Φαίνεται πως ο Ζάιον Ουίλιαμσον μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση.

O Ζάιον Ουίλιαμσον δεν έχει παίξει ούτε λεπτό ακόμη σε αυτή τη σεζόν, ωστόσο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που βγαίνουν στις ΗΠΑ, είναι πλέον έτοιμος να επιστρέψει στις προπονήσεις των Πέλικανς.

Ο απόφοιτος του Duke βρισκόταν στο Πόρτλαντ από τις 6 Ιανουαρίου ακολουθώντας αγωγή για τον πόνο που ένιωθε στο πόδι του, αλλά πλέον έχει ξεπεράσει το θέμα.

Ο γνωστός αναλυτής Μπιλ Σίμονς είπε πως άκουσε ότι ο σταρ της Νέας Ορλεάνης έχει χάσει 11 κιλά κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του. Οι Πέλικανς παλεύουν να μπουν στο play in τουρνουά μετά την έλευση ΜακΚόλουμ και σίγουρα η επιστροφή του Ζάιον θα τους δυνάμωνε πολύ.

Bill Simmons said that he heard Zion Williamson has lost 24 pounds so far in his recovery.



Zion was recently seen out in New Orleans.



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/RBiB2MLOj0