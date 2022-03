Ντουράντ για Χάρντεν: «Έφυγε γιατί εγώ και ο Ίρβινγκ ήμασταν off, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα»

O Kέβιν Ντουράντ έδωσε την δική του εξήγηση για τον λόγο που ο Χάρντεν έφυγε από το Μπρούκλιν.

Στους Σίξερς παίζει πλέον ο Τζέιμς Χάρντεν, φεύγοντας από τους Νετς και σπάζοντας τη Big-three με Ντουράντ και Ίρβινγκ. Ο KD στάθηκε στην αποχώρηση του Μούσια και εξήγησε τον λόγο που νομίζει πως έπαιξε ρόλο στην απόφαση του.

«Μπορείς να το δεις από τη δική του οπτική. Ο Κάιρι δεν έπαιζε και εγώ ήμουν τραυματίας. Δεν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα και είναι 32 ετών», ήταν τα λόγια του σταρ του Μπρούκλιν.

Ο Χάρντεν μετρά 5 νίκες σε 5 αναμετρήσεις του με τη φανέλα της Φιλαδέλφεια, φτιάχνοντας μια φοβερή δυάδα μαζί με τον Τζοέλ Εμπίντ και θέλει να φτάσει στο πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Kevin Durant was asked why he thinks James Harden nudged his way out of Brooklyn:



“You can look at it from his perspective… [Kyrie] not playing & I’m injured. He hasn’t won a championship. He’s 32.”



Thoughts? Should Harden have stayed? 🤔 pic.twitter.com/qIBEkxSmSm