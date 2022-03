O Tζον Ουόλ δεν θα έλεγε... όχι σε μια επιστροφή στην Ουάσινγκτον.

Στους Ουίζαρντς ο Τζον Ουόλ πέρασε τα πιο όμορφα χρόνια της καριέρας του, μένοντας στους μάγους από το 2010 μέχρι και το 2020 και παίζοντας σε 5 All Star Game.

Σύμφωνα με το Athletic, ο έμπειρος γκαρντ θα έβλεπε με πολύ καλό... μάτι μια επιστροφή στην Ουάσινγκτον. Το συγκεκριμένο θέμα το έχει συζητήσει με κοντινούς του ανθρώπους, αλλά και άτομα της λίγκας.

Ο Ουόλ έχει player option για τη σεζόν 2022-23 με τους Ρόκετς και αν την ενεργοποιήσει θα παραμείνει, παίρνοντας 47 εκατ. δολάρια τη νέα σεζόν. Όμως η προοπτική της μεγάλης επιστροφής στην πρωτεύουσα δεν τον αφήνει ασυγκίνητο.

John Wall would welcome a return to the Wizards, @davidaldridgedc writes.



It’s something he recently discussed with people close to him and around the league.



Should Washington bring back the five-time All-Star?https://t.co/km7895q172 pic.twitter.com/XVRBVA9D31