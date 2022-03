Ο Μάτζικ Τζόνσον άλλαξε στάση για το θέμα του Ράσελ Ουέστμπρουκ στους Λέικερς.

Δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών αναφέρουν πως ο Ράσελ Ουέστμπρουκ θα είναι απίθανο να παίζει στους Λέικερς τη νέα σεζόν.

Πριν δύο μέρες, ο θρύλος των λιμνάνθρωπων, Μάτζικ Τζόνσον εξαπέλυσε δριμεία κριτική στον Russ, τονίζοντας πως η ανταλλαγή του μπορεί να γίνει η χειρότερη στην ιστορία των Λέικερς, αν δεν μπούνε στο play in τουρνουά.

Ο Μάτζικ άλλαξε θέση για το θέμα και με νέα ανάρτηση του, ύψωσε ασπίδα προστασίας στον Ουέστμπρουκ. «Ο Ράσελ παίζει σημαντικό ρόλο στους Λέικερς και θα είναι κλειδί για την επιτυχία του στο υπόλοιπο της σεζόν και τα playoffs. Ας τα πάμε καλύτερα, σταθείτε δίπλα στην οικογένεια του Ουέστμπρουκ και υποστηρίξτε τους», ήταν τα λόγια του θρύλου των λιμνάθρωπων», ανέφερε.

Russell plays an important role on the @Lakers team and will be a key component to the success of the rest of the season and the NBA Playoffs. Let's do better, rally around the Westbrook family, and support them. @russwest44