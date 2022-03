Οι Χιτ... πετάνε και το Gazzetta στέκεται στα... μυστικά πίσω από την εξαιρετική πορεία τους το τελευταίο διάστημα που τους έφερε στην κορυφή της Ανατολής.

Ο Κέβιν Ντουράντ επέστρεψε στη δράση, όμως έπεσε πάνω σε... τοίχο. Στον πιο σκληρό τοίχο που μπορεί να συναντήσει κάποιος αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ, εκείνο των Χιτ. Το Μαϊάμι έχει το καλύτερο ρεκόρ στην ανεβασμένη φέτος Ανατολή, έχει δημιουργήσει μια ομάδα που θα... λυσσάξει για τον τίτλο και το Gazzetta γράφει για την... αγέλη του Μαϊάμι που θέλει να το πάει ένα βήμα παραπάνω από το 2020. Aνάλυση των... μυστικών στις επιθέσεις της που την έχουν φέρει στην κορυφή της περιφέρειας.

Μόλις μπήκε το 2022, οι Χιτ πάτησαν το... γκάζι και έκαναν τους υπόλοιπους της Ανατολής να τρώνε τη σκόνη τους. Από τις 29 Δεκέμβρη και τη νίκη κόντρα στους Σπερς μέχρι σήμερα, η αρμάδα του Σποέλστρα μετρά 10 νίκες στα τελευταία 12 ματς, παίρνοντας σκαλπ και στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

To Mαϊάμι σε αυτό το διάστημα έχει υποτάξει Σπερς (2 φορές), Χόρνετς (2 φορές), Ουίζαρντς, Πέλικανς, Νετς (2 φορές), Νικς και Μπουλς, δηλαδή ομάδες που θα μπούν ή έχουν πιθανότητες να μπουν στην postseason ή το play in τουρνουά.

Έχει χάσει από τους Μπακς στον πόντο με νικητήριο καλάθι του Χόλιντεϊ και από τους Μάβερικς για 7 πόντους. Για να τους... καθαρίσεις θα πρέπει να πεθάνεις πάνω στο παρκέ, κάτι που κάνει και η παρέα του Τζίμι Μπάτλερ και του Μπαμ Αντεμπάγιο.

Tα catch n' shoot του Ρόμπινσον

Οι Χιτ είναι μια ομάδα που στα τελευταία 12 ματς παίρνει τους περισσότερους πόντους της από catch n shoot καταστάσεις. Συγκεκριμένα 16.3 πόντους ανά παιχνίδι. Φυσικά σε αυτό μεγάλο ρόλο παίζει ο... μάστορας στο catch n shoot που ακούει στο όνομα Ντάνκαν Ρόμπινσον, αλλά και ο εξαιρετικός σουτέρ Τάιλερ Χίρο. Από τις γωνίες συνήθως... εκτελεί ο corner 3 specialist, Πι Τζέι Τάκερ.

Όπως θα δείτε και στο παρακάτω γράφημα ο Ρόμπινσον έχει 9/23 catch n shoot τρίποντα στα 12 τελευταία ματς, ενώ ο Χίρο είναι πιο οικονομικός με 5/9 το συγκεκριμένο διάστημα σε τέτοιες καταστάσεις. Ο Πί Τζέι Τάκερ έχει 6/18 από τις γωνίες και φυσικά είναι ο παίκτης που σχεδόν πάντα στέκεται στο συγκεκριμένο σημειο του γηπέδου για να εκτελέσει.

Τα catch n shoot του Τάκερ

Δεύτερο... όπλο για το Μαϊάμι είναι το pick n' rolls handler. Με τον συγκεκριμένο τρόπο στην επίθεση η ομάδα του Σποέλστρα παίρνει 14.8 πόντους κατά μέσο όρο στα τελευταία 12 παιχνίδια που μελετάμε. Δηλαδή παίρνουν το screen από τον συμπαίκτη τους που βγαίνει ψηλά για να τους το δώσει και στη συνέχεια, τελειώνουν μόνοι τους τη φάση, είτε πηγαίνοντας μέχρι μέσα, είτε σουτάροντας από μέση απόσταση ή τρίποντα. «Μανούλα» σε αυτό είναι ο Τζίμι Μπάτλερ που λατρεύει να τελειώνει τις φάσεις κάτω από το καλάθι, έχοντας 9/20 σουτ, ενώ άλλες φορές επιλέγει να εκτελέσει λίγο πριν φτάσει κάτω από καλάθι. Από την πλευρά του ο Τάιλερ Χίρο μετά το screen που θα πάρει είναι λιγότερο προβλέψιμος, αφού μοιράζει τα τελειώματα του από το τρίποντο, την μέση απόσταση και κάτω από το καλάθι, έχοντας παραπάνω επιλογές για να απειλεί μετά το pick n' rolls handler όπως βλέπουμε και στο παρακάτω γράφημα.

Τα pick n' rolls handler του Χίρο

Τρίτη επιλογή των Χιτ στις επιθέσεις τους είναι το transition. Μέσω αυτού παίρνουν 13.3 πόντους κατά μέσο όρο στα τελευταία 12 ματς. Το Μαϊάμι λατρεύει να τρέχει στον αιφνιδιασμό και επιδιώκει τη γρήγορη μεταφορά μπάλας από την άμυνα στην επίθεση, θέλοντας να βρει ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα και να πετύχει εύκολους πόντους.

Κύριοι εκφραστές των επιθέσεων της ομάδας με αυτόν τον τρόπο όπως θα δείτε και στα γραφήματα είναι οι ηγέτες της ομάδας, ο Τζίμι Μπάτλερ και ο Μπαμ Αντεμπάγιο. Στα τελευταία 12 ματς έχουν πάρει πολλές προσπάθειες κοντά στο καλάθι. Ο Τζίμι Μπάτλερ έχει 9/17 σουτ και ο Μπαμ Αντεμπάγιο που πάντα προσπαθεί να τρέχει πρώτος στον αιφνιδιασμό έχει 18/28. Οι δυο τους δίνουν το καλό παράδειγμα σε όλη την ομάδα για το πως θα πρέπει να γίνεται η δουλειά σε άμυνα και επίθεση και το transition των Χιτ έχει την υπογραφή τους.

Mπαμ και Μπάτλερ είναι και οι παίκτες που ποστάρουν τους αντιπάλους τους τις περισσότερες φορές. Έχουν ποστάρει 66 φορές το διάστημα που ερευνούμε και έχουν σκοράρει τις 25, ενώ κοντά στο καλάθι έχουν 16/31 και αποτελεί τη δύναμη τους.

Bam getting it done on both ends 💪 pic.twitter.com/jsIz1jH5lC