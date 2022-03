Οι Ράπτορς... άλωσαν το Μπρούκλιν (133-97) και επιστρέφουν στο Τορόντο με τον Μπαρνς να πραγματοποιεί βραδιά ρεκόρ για την ιστορία του ΝΒΑ.

Οι Νετς που εξακολουθούν να μην έχουν στην διάθεσή τους τον Κέβιν Ντουράντ, που περιμένουν τον Μπεν Σίμονς να μπει στην εξίσωση και που δεν μπορούν να έχουν τον Ίρβινγκ στα εντός έδρας ματς, γνώρισαν την ήττα (133-97) από τους μαχητικούς Ράπτορς του... υπερηχητικού Σκότι Μπαρνς.

Σε ένα παιχνίδι που ούτε ο Στιβ Νας ήταν στην κορυφή του πάγκου για το Μπρούκλιν εξαιτίας πρωτοκόλλου κορονοϊού, ο Μπαρνς ευστόχησε (και) στα 11 πρώτα σουτ που επιχείρησε στον αγώνα ολοκληρώνοντας με 28 πόντους, και 16 ριμπάουντ (ρεκόρ σεζόν), έχοντας και 4 ασίστ και 5 κλεψίματα. Η ευστοχία του που άγγιξε το 86% αποτελεί ρεκόρ σε ολόκληρο το ΝΒΑ για έναν rookie που πέτυχε ανάλογη επίδοση.

SCOTTIE BARNES CAREER-NIGHT! Toronto beat brooklyn, 133-97!



📊 28 PTS, 16 REB, 5 STL, 4 AST, 12/24 FGM, 1/1 3PM, WIN



ALL career-highs besides AST! First rookie in NBA history with these stats on 85 FG% in NBA history! 💪 pic.twitter.com/pYclovH1uR