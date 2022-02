Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν δεν συγκράτησε τα νεύρα του κόντρα στους Γκρίζλις.

Mε το σκορ στο 113-110 υπέρ του Μέμφις, ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν πήρε την επίθεση των Μπουλς και πήγε να σκοράρει κοντά στο καλάθι, όταν οι Γκρίζλις του πήραν τη μπάλα.

Ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε για φάουλ πάνω στην προσπάθεια του, οι διαιτητές δεν έδωσαν τίποτα και ο ΝτεΜάρ έγινε έξαλλος, κάτι που έφερε την αποβολή του σε ένα ματς που οι αρκούδες πήραν με πρωταγωνιστή τον Μοράντ.

Δείτε τη φάση

DeMar gets ejected after not getting the call 😳 pic.twitter.com/aT25ldluKq