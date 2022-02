Ο Άντονι Ντέιβις αναμένεται να χάσει 4-5 εβδομάδες ακόμη, εξαιτίας του τραυματισμού του στο πόδι!

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα πρέπει να συνηθίσουν τη ζωή δίχως τον Άντονι Ντέιβις. Ο σέντερ των πρωταθλητών του 2020, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι στις 17 Φεβρουαρίου, αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 4-5 εβδομάδες!

Την είδηση μετέδωσε το ESPN, κάτι που σημαίνει ότι ο Ντέιβις θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στο τελευταίο κομμάτι της κανονικής περιόδου και ενώ οι Λέικερς βρίσκονται σε αρνητικό ρεκόρ (27-32) και μακριά από τις θέσεις των playoffs.

Τη φετινή σεζόν ο Ντέιβις, που έχει υποστεί πάνω από 50 τραυματισμούς στην καριέρα του, έχει αγωνιστεί σε 37 από τα 59 ματς των Λέικερς, μετρώντας 23.1 πόντους, 9.7 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ, 2.3 μπλοκ και 1.2 κλεψίματα ανά παιχνίδι.

