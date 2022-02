Λίλαρντ για ΜακΚόλουμ: «Βλέπω όλα τα ματς των Πέλικανς και λέω "γαμώτο δεν θα επιστρέψει»

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ δεν μπορεί να... χωνέψει ακόμα τη φυγή του ΜακΚόλουμ.

Ντέιμιαν Λίλαρντ και Σι Τζέι ΜακΚόλουμ ήταν κάτι πολύ παραπάνω από απλοί συμπαίκτες στο Πόρτλαντ. Έφτιαξαν μια σχέση αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης και έγιναν δύο καλοί φίλοι που πάλεψαν παρέα για να φέρουν διακρίσεις στους Μπλέιζερς. Aπό το 2013 μέχρι και πριν από λίγες μέρες ήταν παρέα στους Μπλέιζερς, πριν ο Σι Τζέι φύγει με ανταλλαγή για τους Πέλικανς.

Ο σταρ του Πόρτλαντ, ο Dame στάθηκε στον πρώην συμπαίκτη του και έδειξε πόσο του λείπει ο Σι Τζέι. «Βλέπω όλα τα ματς των Πέλικανς και σκέφτομαι "γαμώτο, δεν θα επιστρέψει ο Σι Τζέι».

O Λίλαρντ παραμένει πιστός σε μια ομάδα που συνεχώς τον απογοητεύει και τώρα έχασε το κορυφαίο στήριγμα του, τον ΜακΚόλουμ. Ο ίδιος ακόμα και τώρα δηλώνει αφοσιωμένος στους Μπλέιζερς, αλλά αν η ομάδα συνεχίσει να μην του δίνει ευκαιρίες για να παλέψει για κάτι σπουδαίο όπως ο τίτλος, τότε πιθανότατα δεν θα αργήσει να τραβήξει για άλλες πολιτείες.

"I've been watching every game of New Orleans like 'Damn, he really ain't coming back.'" 😢



- Dame on CJ



(Via @TheVolumeSports ) pic.twitter.com/o9dhW7Yhom