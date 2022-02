Ο Ζάιον Ουίλιαμσον δεν δείχνει πολύ ικανοποιημένος με την κατάσταση στη Νέα Ορλέανη.

Πριν λίγες ώρες ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έκραξε τον Ζάιον Ουίλιαμσον για την... υποδοχή στον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ. Τώρα ήρθε η σειρά του Ματ Μπαρνς να μιλήσει για τον σταρ των Πέλικανς, λεγοντας πως δεν θέλει να βρίσκεται πλέον στους πελεκάνους.

«Δεν νομίζω πως ο Ζάιον θέλει να βρίσκεται εκεί. Υπάρχουν κάποιες φωνές από την οικογένεια του. Είναι δύσκολο για ομάδες με μικρή αγορά όπως οι Πέλικανς να κρατήσουν νέους superstars», ήταν λόγια του πρώην NBAer στο NBA Τoday.

Πάντως ο Ζάιον δεν έχει παίξει λεπτό φέτος και ακόμα δεν υπάρχει νεότερο για το πότε θα επιστρέψει. Η Νέα Ορλεάνη πάντως παλεύει για να μπει στα playoffs και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 23-36 και τη 12η θέση.

