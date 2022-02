O Tζέιμς Χάρντεν θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα των Σίξερς κόντρα στους Τίμπεργουλβς, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Οι φίλαθλοι των Σίξερς ανυπομονούν να δουν τον Τζέιμς Χάρντεν στο παρκέ με τη φανέλα της ομάδας τους. Αυτό θα γίνει τα ξημερώματα του Σαββάτου στην αναμέτρηση της Φιλαδέλφεια κόντρα στους Τίμπεργουλβς (03:00).

Ο Μούσιας πρωταγωνίστησε στην κορυφαία ανταλλαγή της trade deadline με την μετακόμιση του στους Σίξερς, ενώ οι Μπεν Σίμονς Σεθ Κάρι και Αντρέ Ντράμοντ πήγαν στους Νετς. Ο Χάρντεν θα φορά το Νο.1 στη νέα του ομάδα, αφού το αγαπημένο του Νο.13 το έχουν αποσύρει για να τιμήσουν τον θρύλο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Μένει να δούμε πως θα συνδυαστεί στο παρκέ με τον σταρ της ομάδας που φέτος πάει και για πρώτος σκόρερ στο ΝΒΑ, τον Τζοέλ Εμπίντ. Οι δυο τους στοχεύουν να οδηγήσουν τη Φιλαδέλφεια στους τελικούς του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά το 2001, τότε που την... κουβάλησε ο σπουδαίος Άλεν Άιβερσον.

James Harden will be in the lineup for the 76ers on Friday. 👀 pic.twitter.com/VSlttOnNO0