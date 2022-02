Οι Νετς θα παραταχθούν ενισχυμένοι στο υπόλοιπο της σεζόν με την απόκτηση του Γκόραν Ντράγκιτς, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Κέβιν Ντουράντ, τον Καϊρί Ίρβινγκ και τον Μπεν Σίμονς στο Μπρούκλιν.

Ο Γκόραν Ντράγκιτς βρέθηκε στους Σπερς μέσω trade από τους Ράπτορς ωστόσο συμφώνησε να μείνει ελεύθερος από την ομάδα του Σαν Αντόνιο.

Ο Σλοβένος γκαρντ έφυγε με buyout και οι Νετς κέρδισαν τη μάχη για την απόκτησή του, δίνοντας ποιοτικές λύσεις στην περιφέρεια του Μπρούκλιν που διεκδικεί το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην Ανατολή.

Ο 35χρονος Ντράγκιτς έχει αγωνιστεί σε 872 ματς κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ έχοντας 13.9 πόντους και 4.8 ασίτ μ.ό.

Για την απόκτησή του, ενδιαφέρθηκαν επίσης οι Κλίπερς, οι Λέικερς, οι Μπουλς και οι πρωταθλητές Μπακς, εντούτοις θα συνεχίσει στους Νετς που βρίσκονται στην όγδοη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 31-28.



