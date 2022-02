Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε με την οικογένεια του το τέλος του All Star Game στο Κλίβελαντ, παίρνοντας στους ώμους του τον γιο Λίαμ.

Το τέλος του All Star Game βρήκε όλους τους παίκτες χαμογελαστούς. Και τους περισσότερους με τις οικογένειές τους στο παρκέ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (ο οποίος έχει τον καλύτερο μέσο όρο πόντων στην ιστορία των All Star Games) δεν αποτέλεσε εξαίρεση, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, αλλά και τον μεγάλο γιο του, τον Λιαμ.

Μάλιστα, ο πιτσιρικάς διέθετε και την καλύτερη θέση στο γήπεδο, αφού βρέθηκε στους ώμους του μπαμπά του, την ώρα που εκείνος κρατούσε την διαμαντένια μπάλα που δόθηκε σε κάθε μέλος των 75 κορυφαίων στην ιστορία του ΝΒΑ.

Δείτε το βίντεο:

Giannis and his fam celebrating the W ❤️ pic.twitter.com/Ojx5SumQhB