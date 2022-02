Ο Νίκολα Γιόκιτς κάνει ό,τι μπορεί για να πειράξει τον Λούκα Ντόντσιτς. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων των παικτών, ο Σέρβος έριξε ένα μπαλάκι στον Σλοβένο, ο οποίος τον... απείλησε με μήνυση.

Οι θέσεις του Λούκα Ντόντσιτς και του Νίκολα Γιόκιτς ήταν διπλανές. Ο Σέρβος σέντερ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις τους προς τους δημοσιογράφους νωρίτερα και αποφάσισε να πειράξει ξανά τον Σλοβένο, αφού πρώτα στο παρκέ, την ώρα της προπόνησης, του πέταξε μία μπάλα!

Λίγο αργότερα, ο Γιόκιτς αρκέστηκε σε ένα ιπτάμενο μπαλάκι, το οποίο βρήκε το στόχο του. Ο Ντόντσιτς γύρισε προς τον Γιόκιτς και χωρίς να χαμογελάσει ρώτησε αν μπορεί να του κάνει μήνυση!

Αυτό διόλου δεν απασχόλησε τον Σέρβο, ο οποίος με ένα πλατύ χαμόγελο ικανοποίησης, ζήτησε το μπαλάκι πίσω.

Δείτε το βίντεο:

Nikola Jokic: *throws ball at Luka*



Luka Doncic: "Can I sue him?" 🤣pic.twitter.com/RuwvRrtFv0