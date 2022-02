Τρομερή συνεργασία των Σαγκς και Άντονι στον αιφνιδιασμό με τον τελευταίο να δίνει...μηνύματα στους αντιπάλους του για τον διαγωνισμό καρφωμάτων.

Λίγες μόλις ώρες πριν τον πιο εντυπωσιακό διαγωνισμό στο All Star Weekend, εκείνον των καρφωμάτων, ο Κόουλ Άντονι έδωσε μερικά ακόμη δείγματα της αλτικότητάς του. Βρέθηκε σε μία από τις 4 ομάδες του Rising Stars Challenge και δημιούργησε έναν εξαιρετικό αιφνιδιασμό με συμπαίκτη του τον Σαγκς.

Ο άσσος Μάτζικ πάτησε γερά και... πέταξε για να αξιοποιήσει την πάσα του Σαγκς στο ταμπλό. Βέβαια όσο εντυπωσιακοί και αν ήταν στην αναμέτρηση δεν κατάφεραν να κερδίσουν και έμειναν στην φάση των ημιτελικών.

Δείτε το τρομερό κάρφωμα του Κόουλ Άντονι:

Jalen Suggs off the glass to Cole Anthony 😱 pic.twitter.com/jjeJr9HSPS