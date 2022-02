Ο θρύλος των Σπερς, Μανού Τζινόμπιλι, βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν μία θέση στο «Πάνθεον» του Hall of Fame με την τάξη του 2022.

Η θρυλική φιγούρα των Σπερς που με την ομάδα του Σαν Αντόνιο πέρασε 16 σεζόν έχοντας σπουδαίες επιτυχίες, βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που είναι υποψήφια για την είσοδο στο Hall of Fame.

Άλλη μία μεγάλη διάκριση αναμένει τον Μανού Τζινόμπιλι, τέσσερις φορές πρωταθλητή του ΝΒΑ (2003, 2005, 2007 και 2014), έχοντας παρακαταθήκη και τον τίτλο της Euroleague το 2001 με την Βίρτους Μπολόνια. Ήταν δύο φορές All Star (2005 και 2011), ενώ την 5η του χρονιά στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ αναδείχθηκε καλύτερος έκτος παίκτης για την Λίγκα (2008).

Ο Αργεντινός γκαρντ βρίσκεται υποψήφιος για το Hall of Fame μεταξύ άλλων δίπλα στους Σουίν Κας, Λίντσεϊ Ουάλεν και Μπομπ Χάγκινς.

The Basketball Hall of Fame finalists for the Class of 2022 have been announced.



Among the finalists:

◻️ 4x NBA Champion Manu Ginóbili

◻️ 3x WNBA Champion Swin Cash

◻️ West Virginia head coach Bob Huggins

◻️ 4x WNBA Champion Lindsay Whalen pic.twitter.com/J867u3BpOh