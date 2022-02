Oι Μπακς συνεχίζουν να κινούνται στην αγορά και παίρνουν τον Ντιάντρε Μπέμπρι.

Δεν έμειναν μόνο στην απόκτηση του Σερζ Ιμπάκα οι Μπακς. Σύμφωνα με τον Ειντριαν Βοϊναρόφσκι, τα ελάφια είναι πολύ κοντά στο να υπογράφουν τον free agent ΝτιΆντρε Μπέμπρι για το υπόλοιπο της σεζόν.

Οι Νετς αποδέσμευσαν τον 27χρονο γκαρντ/φόργουορντ (παίζει σουτινγκ γκαρντ και σμολ φόργουορντ) που είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στο Μπρούκλιν. Οι Νετς δημιούργησαν χώρο στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Τζέιμς Χάρντεν με τον Μπεν Σίμονς και ο Μπέμπρι δεν γινόταν να μείνει.

Φέτος έχει παίξει σε 48 ματς και μετρά 5.8 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ κατά μέσο όρο. Στο παρελθόν έπαιξε σε Ράπτορς και Χοκς, με την καλύτερη του σεζόν στην Ατλάντα να είναι το 2018-19, τότε που είχε 8.4 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ. Ενώ δεν φημίζεται καθόλου για το περιφερειακό του σουτ, φέτος είχε 41% στο τρίποντο. Παίρνει τους περισσότερους πόντους του κοντά στο καλάθι.

