Για πρώτη φορά στην τελευταία δεκαετία το... τοπίο του ΝΒΑ για τον πρωταθλητή είναι τόσο μπερδεμένο.

Στο ξεκίνημα της σεζόν οι Νετς με τους Λέικερς ήταν τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο, με τους πρωταθλητές Μπακς και τους φιναλίστ Σανς να ακολουθούν.

Όμως μια μέρα μετά την trade deadline και το τοπίο είναι πέρα για πέρα... θολό, αφού η παρέα του Ντουράντ και του ΛεΜπρόν παραπαίει, κινδυνεύοντας ακόμα και με πρόωρο αποκλεισμό από το play in τουρνουά αν δεν αλλάξουν εικόνα και δεν συμμορφωθούν γρήγορα.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ έχουμε μια τόσο ανοιχτή σεζόν σχετικά με την ομάδα που θα πάρει τον τίτλο βασισμένη στα στοιχήματα, αφού πλέον δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Οι Νετς είναι η πρώτη ομάδα της τελευταίας δεκαετίας που είναι φαβορί με μια τόσο μεγάλη απόδοση αφού προσφέρεται στο +400 και παραπάνω.

This is the most wide open NBA season at the trade deadline in over a decade based on the title odds.



The Nets are the first team in over a decade to be the betting favorites at the trade deadline at +400 odds or longer. pic.twitter.com/JYGNFn8H9r