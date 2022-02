Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς δεν θα πουν «όχι» σε μία καλή ανταλλαγή, αρκεί αυτή να μην περιλαμβάνει τα ονόματα των Μπράντλεϊ Μπιλ και Κάιλ Κούζμα.

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς θέλουν να χτίσουν τη νέα ομάδα τους πάνω στον Μπραντλεϊ Μπιλ, ο οποίος χάνει τη σεζόν λόγω τραυματισμού, και τον Κάιλ Κούζμα. Και όλοι οι υπόλοιποι του ρόστερ είναι διαθέσιμοι προς ανταλλαγή.

Η... καμπάνα χτυπάει πιο δυνατά για τον Σπένσερ Ντινγουίντι, αλλά και για τον Μοντρέζλ Χάρελ, παίκτες που ήρθαν στην πρωτεύουσα το καλοκαίρι.

Η πρόσθεση των Ουίζαρντς δεν σημαίνει ότι θα... χαρίσουν τους παίκτες, αλλά κάθε πρόταση θα εξεταστεί προσεκτικά.

