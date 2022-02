Οι Σίξερς προσπαθούν να φέρουν τον Τζέιμς Χάρντεν στη Φιλαδέλφεια.

Η trade deadline ολοκληρώνεται απόψε στις 22:00. Προς το παρόν, ο Χάρντεν επιθυμεί να φύγει, αλλά δεν θέλει να ζητήσει ξανά ανταλλαγή.

Ακόμα και έτσι όμως οι Σίξερς ξέρουν καλά την κατάσταση και θέλουν να κάνουν το μεγάλο κόλπο. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα αναζητούν ένα πακέτο που θα φέρει τον Μούσια στη Φιλαδέλφεια παρέα με τους Πάτι Μιλς (εξαιρετικός σουτέρ ο Αυστραλός) και Μπρους Μπράουν.

Από την άλλη οι Νετς ενδιαφέρονται για πακέτο που περιλαμβάνει τους Μπεν Σίμονς που αναζητά σαν τρελός μια ανταλλαγή, Σεθ Κάρι (ικανότατος τριποντέρ), Ματίζ Τάιμπουλ (εκ των κορυφαίων περιφερειακών αμυντικών στη λίγκα) και Αντρέ Ντράμοντ.

Ο Χάρντεν είναι το πιο... καυτό όνομα των τελευταίων ωρών και μένει να δούμε αν θα αλλάξει περιβάλλον για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια.

