Η σεζόν ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ, Τζο Ινγκλς, αφού υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Ο τραυματισμός του Τζο Ινγκλς αποδείχτηκε ο χειρότερος σοβαρός. Ο Αυστραλός φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν!

Η διάγνωση, μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, αναφέρει ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο. Ο 34χρονος αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση κάποια στιγμής στις επόμενες δύο εβδομάδες, ενώ βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Παράλληλα, ήταν ανάμεσα στα φαβορί για το βραβείο του Καλύτερου 6ου παίκτη. Τη φετινή σεζόν, σε 45 αγώνες, μετράει 7.2 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ.

Ingles is expected to have surgery within the next two weeks, sources said. He's in the final year of his contract with the Jazz and was the league's runner-up for the Sixth Man Award a season ago. https://t.co/VVZEaUA4JC