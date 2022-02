O Έρικ Σπόλστρα κέρδισε το δικαίωμα για να γίνει ο προπονητής της Ανατολής στο All Stra Game του Κλίβελαντ.

Ο Μόντι Ουίλιαμς θα βρει απέναντί του τον Έρικ Σπόλστρα στο All Star Game που θα διεξαχθεί στο Κλίβελαντ (18-20/2). Ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ περίμενε την ήττα των Σικάγο Μπουλς στην αναμέτρηση με τους Φιλαντέλφια 76ερς, προκειμένου να «κλειδώσει» την παρουσία του. Σε περίπτωση επικράτησης των Μπουλς τη θέση θα είχε πάρει ο Μπίλι Ντόνοβαν.

Εδώ και μερικές ημέρες, ο προπονητής των Φίνιξ Σανς, Μόντι Ουίλιαμς έχει πάρει τη δική του θέση στον αντίπαλο πάγκο, αυτόν της (τυπικά) Δύσης, που θα έχει αρχηγό τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Αυτή τη στιγμή, κάπτεν στην Ανατολή είναι ο Κέβιν Ντουράντ, όμως ο τραυματισμός του ενδέχεται να μην του επιτρέψει να αγωνιστεί.

Αυτή θα είναι η δεύτερη εμφάνιση του Σπόλστρα σε All Star Game, με την πρώτη να συμβαίνει το 2013.

