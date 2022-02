Οι Κινγκς επικράτησαν των Θάντερ (113-103) στην έδρα τους έχοντας σε βραδιά ρεκόρ των Χαλιμπέρτον που μοίρασε 17 ασίστ. Ο Ποκουσέφσκι σταμάτησε στους 12 πόντους με 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Οι Κινγκς έχασαν το προβάδισμα μόλις δύο φορές καθ'όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και έφτασαν στη νίκη απέναντι στους Θάντερ διαμορφώνοντας το ρεκόρ τους στο 20-35 με την Οκλαχόμα να πέφτει στο 17-35.

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον μπήκε σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ με τις 17 ασίστ που μοίρασε στο παιχνίδι δίπλα στους Ντόντσιτς, Γιανγκ και Γκάρλαντ, ενώ είχε και 13 πόντους και 6 ριμπάουντ. Οι Μπαρνς (24π.), Μίτσελ (17π.) και Χάρκλες (18π.) ηγήθηκαν στο σκοράρισμα.

Tyrese Haliburton had 17 assists tonight.



He joins Luka Doncic, Trae Young and Darius Garland as the only 21 year olds with that many assists in a game in the last 15 seasons. pic.twitter.com/yQrYbLnKjk