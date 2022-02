Τζοέλ Εμπίντ και Νίκολα Γιόκιτς εντυπωσίασαν τον Γενάρη κι αναδείχθηκαν παίκτες του μήνα.

Πράματα και θάματα έκαναν οι Εμπίντ και Γιόκιτς τον Γενάρη. Οι εμφανίσεις τους ήταν αρκετές για να αναδειχθούν παίκτες του μήνα.

Ο Σέρβος είχε 26.6 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 9 ασίστ, οδηγώντας τους Νάγκετς σε ρεκόρ 11-5.νΑπό την πλευρά ο Καμερουνέζος ψηλός είχε 34 πόντους, 10.8 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ, με τους Σίξερς να μετρούν 12 νίκες και 3 ήττες τον Γενάρη.

Οι δυο τους είναι και φαβορί για το βραβείο του MVP της σεζόν στο ΝΒΑ.

Denver Nuggets center Nikola Jokić and Philadelphia 76ers center Joel Embiid have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Players of the Month, respectively, for games played in January. pic.twitter.com/phN6TZGyEY