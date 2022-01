Μπορεί ο Καϊρί Ίρβινγκ να μην έχει δώσει το «παρών» στα περισσότερα παιχνίδια της ομάδας του φέτος, ωστόσο οι αριθμοί που παρουσιάζει κατά την επιστροφή του, παραμένουν το ίδιο εντυπωσιακοί με την περασμένη σεζόν.

Έπειτα από απουσία του Uncle Drew από τους 35 πρώτους αγώνες των Νετς, εκείνος επέστρεψε στην ενεργό δράση προκειμένου να συμβάλει στην προσπάθεια των εκτός έδρας αγώνων της ομάδας του. Η τελευταία φορά που τον είδαμε να αγωνίζεται ήταν στο Game4 των ημιτελικών της Ανατολής απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μείνει εκτός για το επόμενο διάστημα με τον ίδιο να κρατάει κάποιες...μπηχτές για το πόδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο που στάθηκε η αιτία. Ενώ στην συνέχεια απασχόλησε με θέματα εξωαγωνιστικά.

Ο Ίρβινγκ αρχικά έχασε έδαφος λόγω της απόφασής του να μην εμβολιαστεί κατά της Covid-19 και ας γνώριζε πως δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στα ματς της Νέας Υόρκης. Αυτό τον έθεσε εκτός ομάδας μετά από απόφαση των αρμόδιων, ενώ όταν οι ίδιοι αποφάσισαν να τον «ενεργοποιήσουν» ξανά χρειάστηκε να περιμένουν βλέποντάς τον να εντάσσεται στο πρωτόκολλο κορονοϊού. Αφού ξεπέρασε όλα τα εμπόδια, το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα στην Ιντιάνα κόντρα στους Πέισερς και μάλιστα πανηγυρικά.

Η αρχή της σεζόν του ήρθε με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Για να ακολουθήσουν και άλλοι 22 απέναντι στους Μπλέιζερς και οι 9 πριν τις αγαπημένες του «30άρες». Ο Ίρβινγκ πατάει στο παρκέ σαν να μην έλειψε ποτέ και ακόμη και στις ήττες της ομάδας του καταφέρνει να αποτελέσει σημείο αναφοράς. Μπορεί να μην έχουν την δυνατότητα να κάνουν πιο... μόνιμη την «Big Three» ομάδα τους, λόγω και των τραυματισμών των Ντουράντ και Χάρντεν, όμως σε κάθε περίπτωση ο Drew αποδεικνύει το μέγεθος της προσφοράς του.

Ενδεικτικά είναι τα 5 τελευταία από τα συνολικά 8 παιχνίδια που έχει δώσει τη φετινή σεζόν με την φανέλα των Νετς, όπου έχει σημειώσει τα εξής νούμερα στη στατιστική του:

* Ουόριορς: 32π., 7ριμπ., 7 ασ. και 3 κλεψίματα (Η)

* Τίμπεργουλβς: 30π., 6ριμπ., 5 ασ. και 1 κλέψιμο (Η)

* Σπερς: 24π., 3ριμπ., 4 ασ. (Ν)

* Ουίζαρντς: 30π., 3ριμπ., 7ασ.και 1 κλέψιμο (Ν)

* Καβαλίερς: 27π., 7ριμπ., 9ασ. και 1 κλέψιμο (Η)

Κάπως έτσι, ο Ίρβινγκ έχει φτάσει να καταγράφει 24.5 πόντους με 5.1 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ για 14 βαθμούς στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο, σε μία χρονιά που δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αλλά φαίνεται πως δεν πάει χαμένη για τον 29χρονο γκαρντ των Νετς.

