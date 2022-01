Ο Άντονι Έντουαρντς έκλεψε την παράσταση κόντρα στους Νετς.

Μπορεί οι περισσότεροι να μην σκέφτονται το τρίποντο όταν μιλούν για τον Άντονι Έντουαρντς. Ωστόσο ο δευτεροετής των Τίμπεργουλβς κατάφερε να γράψει ιστορία στον τομέα αυτό, αφού έγινε ο νεότερος ever στο ΝΒΑ που φτάνει στα 300 τρίποντα. Το πέτυχε σε ηλικία 20 ετών και 171 ημερών. Άφησε δεύτερο τον Λούκα Ντόντσιτς.

Μάλιστα όταν έσταξε το τριποντάκι, θέλησε να τρολάρει τους Νετς, αφού γύρισε προς τον πάγκο τους και τους ζήτησε να καλέσουν εσπευσμένα timeout. Φέτος ο Έντουαρντς σουτάρει με 37.5% στα τρίποντα και έχει βελτιωθεί πολύ στον επιθετικό τομέα σε σχέση με την rookie σεζόν του. Βάζει 3.4 τρίποντα ανά ματς. Aπό τους πιο βελτιωμένους παίκτες της σεζόν ο εντυπωσιακός Έντουαρντς.

Απολαύστε τον κόντρα στο Μπρούκλιν

Ant hits a three & tells the Nets to call a time-out!



Anthony Edwards (20 years - 171 days) is now the youngest player in NBA history with 300 threes. pic.twitter.com/yxUcJacGDN