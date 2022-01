Πουλ για το «άδειασμα» στον Κλάρκσον: «Αν το σουτ γίνεται πιο εύκολο; Καλή ερώτηση» (vid)

O Τζόρνταν Κλάρκσον «έσπασε» τους αστραγάλους του Τζόρνταν Κλάρκσον με αποτέλεσμα να γίνει θέμα συζήτησης όσον αφορά το... ελεύθερο σουτ που βρήκε στη συνέχεια.

Είναι από τις φάσεις και τις στιγμές σ' ένα ματς όπου ισχύει το... «μη σου τύχει».

Ο Τζόρνταν Κλάρκσον «έφαγε» την «σταυρωτή» του Τζόρνταν Πουλ στο ματς Ουόριορς-Τζαζ με αποτέλεσμα να πέσει... φαρδύς-πλατύς στο παρκέ και απλά να... παρακολουθεί εξουδετερωμένος τον αντίπαλό του να σουτάρει.

Ο Πουλ, ο οποίος ήταν και ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του στη νίκη απέναντι στους «Μορμόνους» με 94-92, ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη φάση και στην ερώτηση για το αν το σουτ είναι πιο εύκολο ή όχι, δεν είχε... ξεκάθαρη απάντηση: «Εμ, δεν έχω ιδέα!» προκαλώντας το γέλιο στην συνέντευξη Τύπου: «Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Σίγουρα!»

Δείτε τι έγινε

When the defender is sitting on the ground in front of you, does that make the shot harder or easier?



Jordan Poole: pic.twitter.com/jUB6E22ob6