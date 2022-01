Κάρι για το 1/13 τρίποντα: «Ποιος δίνει δεκάρα για δικαιολογίες»; (vid)

O Στεφ Κάρι σουτάρει φέτος με 38.9% στο τρίποντο. Κόντρα στους Τζαζ σημείωσε 1/13 τρίποντα όμως δεν είχε την παραμικρή διάθεση για δικαιολογίες.

Ο Στέφ Κάρι κατοικοεδρεύει εδώ και ενάμιση μήνα στην κορυφή της λίστας των παικτών με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του ΝΒΑ ενώ το κοντέρ συνεχίζει να γράφει για τον άνθρωπο που άλλαξε το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, ο σούπερ σταρ των Ουόριορς αστοχεί πλέον σε τρίποντα που πέρσι θα έβαζε με κλειστά μάτια.

Στη νίκη επί της Γιούτα σημείωσε 13 πόντους με 1/3 τρίποντα –και συνολικά 5/20 σουτ, πραγματοποιώντας τη χειρότερη χρονιά σουτ πίσω από τα 7μ.25 στις 13 σεζόν που αγωνίζεται στη λίγκα, δίχως να υπολογίζεται το 2019-20, όταν έχασε τη χρονιά.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για τους λόγους που πιστεύει ότι οφείλεται το ντεφορμάρισμα, ήταν ξεκάθαρος: «Ποιος δίνει δεκάρα για δικαιολογίες»;

2009-10: 43.7%

2010-11: 44.2%

2011-12: 45.5%

2012-13: 45.3%

2013-14: 42.4%

2014-15: 44.3%

2015-16: 45.4%

2016-17: 41.1%

2017-18: 42.3%

2018-19: 43.7%

2019-20: 24.5% (σε 5 ματς)

2020-21: 42.1%

2021-22: 38.9%

Steph Curry asked about possible reasons for his shooting slump: “Who gives a damn about excuses?” pic.twitter.com/lL5OIhPmjH