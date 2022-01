O Kρις Πολ έδωσε άλλο ένα ρεσιτάλ κόντρα στους Μάβερικς και το Gazzetta γράφει για το... κομπιούτερ των Σανς που ψάχνει σαν τρελός το πρώτο του πρωτάθλημα και την ευκαιρία για επιβεβαίωση.

Με την ποιότητα και την καριέρα που έχει ο Κρις Πολ στο ΝΒΑ είναι άδικο να μην έχει πανηγυρίσει έναν τίτλο. Ένας σπουδαίους point guard ή point god όπως τον αποκαλούν για να δείξουν τα όσα κάνει στο παρκέ.

Ο αγέραστος CP3 ήταν εξαιρετικός και κόντρα στους Μάβερικς, οι Σανς πετάνε και το Gazzetta στέκεται στον πολύπειρο playmaker που θα ψάξει σαν τρελός το πρώτο του δαχτυλίδι με την εξαιρετική ομάδα του Φοίνιξ.

Chris Paul recorded his 13th career game with 20 points, 10 assists and 0 turnovers tonight against the Mavericks.



That passes Tim Hardaway for the most by any player since individual turnovers were first tracked in 1977-78. pic.twitter.com/hdunrEHNXp