Άσχημα τα νέα για την ομάδα του Λος Άντζελες, οι οποίοι θα συνεχίσουν να βλέπουν εκτός δράσης τον Πολ Τζορτζ που δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον αγκώνα.

Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη στο στρατόπεδο των Κλίπερς που βλέπουν να αστέρες τους να είναι καθηλωμένοι εκτός παρκέ.

Η αποθεραπεία του Καουάι Λέοναρντ είναι μπροστά από το πρόγραμμα και πάει καλύτερα απ' ότι αναμενόταν, κάτι που σημαίνει πως ο σταρ της ομάδας του Λος Άντζελες αναμένεται να επιστρέψει τη φετινή σεζόν για να ενισχύσει τους Κλίπερς. Ωστόσο ακόμη και αν αυτό τους προκαλεί χαμόγελα, δεν έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό.

Σε αυτό, ήρθε να προστεθεί και η απώλεια του Πολ Τζορτζ, ο οποίος αποτελούσε το μεγαλύτερο κεφάλαιο του Λος Άντζελες την φετινή σεζόν, ωστόσο τραυματίστηκε στον αγκώνα στις 22 Δεκεμβρίου και παραμένει εκτός δράσης. Η αρχική εκτίμηση ανέφερε για απουσία τριών- τεσσάρων εβδομάδων.

Παρόλα αυτά, τα νέα δεν είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικά. Η ομάδα θα ακολουθήσει νέο πλάνο θεραπείας το επόμενο διάστημα προκειμένου να δουν την εξέλιξη του Πολ.

Ο PG13 ήταν εντυπωσιακός με 24.7 πόντους, 7.1 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ 38.1% στα τρίποντα και 2 κλεψίματα, κρατώντας τους Κλίπερς με όλες του τις δυνάμεις σε τροχιά playoffs.

Plan continues to be to evaluate how Paul George's right elbow responds to rest over next few weeks, sources tell ESPN. https://t.co/kqTv35syqO